زيادة عدد الفرص في اختبار القدرات العامة عبر قياس

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس زيادة عدد الفرص في اختبار القدرات العامة (المحوسب) إلى ثلاث فرص، وذلك ضمن خطة التحوّل من الاختبارات الورقية إلى المحوسبة.

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واختبار القدرات هو قياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية، أي إنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.

هدف الاختبار: ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.​

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