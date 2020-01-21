سأحبه لبقية حياتي.. تفاصيل حفل زواج براد بيت وجينيفر أنيستون

المواطن -ميادة السيد

لجأ الكثير إلى محرك البحث العالمي غوغل، للبحث عن النجم العالمي براد بيت، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت يوم أمس، والتي تفيد بعودته إلى زوجته السابقة الفنانة جينيفر أنيستون.

وبالرغم من انتشار الكثير من الشائعات حول عودتهما سويا إلا أن الثنائي لم يفعلا أي شيء لإسكات تلك الشائعات والتي بدأت في التردد بعد ظهور الثنائي سويا يوم أمس، خلال توزيع جوائز SAG.

ظهر براد بيت في مقطع فيديو منتشر وهو يقف في الكواليس لمشاهدة جينيفر أنيستون وهي تحتفل بالجائزة التي حصلت عليها، بينما ظهر في عدد من الصور وهو يقف أمامها حيث كانا يبتسمان إلى بعضهما البعض والسعادة تغمرهما، لتظهر جينيفر في إحدى الصور بعد ذلك وهي تسير بعيداً عنه بينما ظل هو ممسكاً بيدها.

أعرب الكثير من محبي النجمين عن رغبتهم في جمع شملهما من جديد، وخاصة أنه خلال شهر يوليو المقبل سيمر 20 عاماً على يوم زفافهما، والذي كان في يوم 29 يوليو من عام 2000.

لا ندري ما إذا كانت الشائعات التي يتم ترديدها حقيقة أم لا، وهل سيقوم النجمان بإقامة حفل زفاف جديد في حال عودتهما أم لا، ولذا سنتعرف سوياً على تفاصيل حفل زفافهما الأول، والذي كلف أكثر من مليون دولار، هذا المبلغ الذي كان كبيرا جدا في ذلك الوقت.

المكان

استأجر براد عقاراً يطل على البحر لإقامة حفل زفافهما، ولضمان خصوصية الحفل قام المنظمون للحفل بتقييد المجال الجوي من خلال عمل سرادق أبيض عملاق، حتى لا تتمكن المروحيات من التقاط الصور لهما.

واتخذ الزوجان إجراءات أمنية مشددة لحفل زفافهما، حيث إنه طُلب من ضيوف الحفل التوقيع على ورقة، لأن الزوجين كانا حريصين على عدم نشر تفاصيل الحفل أو صور له، حتى أنهما لم ينشرا حتى الآن سوى صورة واحدة منه، باللونين الأبيض والأسود.

وبالرغم من عدم نشر صور لحفل الزفاف إلا أن أنيستون كانت ترتدي فستاناً أبيض اللون، مزيناً بالخرز، من تصميم لورانس ستيل، كما ارتدت حذاء من جلد الغزال صنع خصيصاً لها، بواسطة مانولو بلانيك، وارتدت طرحة زفاف بسيطة، بينما ارتدى براد بذلة سوداء، في حين ارتدت صديقاتها فساتين شيفون خضراء فاتحة اللون.

الضيوف

حضر 200 شخص حفل زفاف جين وبراد، منهم أصدقاؤهما وزملاؤهما المقربون في العمل، ومنهم كورتني كوكس، وسلمى حايك، وكاميرون دياز.

الاستقبال

اشترى الزوجان زهوراً للحفل بمبلغ 75 ألف جنية إسترليني، وقاما بمد الطاولات في الحديقة، ووضعا حولها الستائر، وأقاما خيمة للطعام زينت بالفوانيس والشموع المستوردة من تايلاند.

وتمثل الطعام المقدم للضيوف في الروبيان والكافيار والسلطعون ولحم البقر، بينما كانت الكعكة بيضاء اللون، ومكونة من 6 طبقات.

وأقام الزوجان خلال الحفل عرضاً للألعاب النارية، مدته 13 دقيقة، ظهرت به قلوب ووجوه مبتسمة.

الطلاق

انفصل الزوجان بسبب خيانة براد لزوجته أنيستون، مع الفنانة أنجلينا جولي، هذا الشيء الذي لم تستطع جين تحمله، وطلبت الطلاق.

وكشفت جين في إحدى لقاءاتها بعد الانفصال، أنها لا يمكنها الندم على زواجها من براد، وأنها محظوظة للزواج به، قائلة: “لم أكن سأعرف ما أعرفه الآن إذا لم أكن متزوجة من براد، أنا أحب براد حقًا، سأحبه لبقية حياتي، إنه رجل رائع، أنا لست نادمة على أي شيء، لقد أمضينا سبع سنوات سويا”.

وأضافت “لقد ساعدنا بعضنا البعض في الكثير من الأمور، وأنا أقدر ذلك، لقد كانت علاقة جيدة ومعقدة”.

حفل زفاف براد بيت وجينيفر أنيستون

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