سبب تسجيل لاعبي النصر المواليد كسعوديين

المواطن - مروة نبيل

أوضح أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سبب تسجيل لاعبي نادي النصر المواليد كلاعبين سعوديين.

وقال الأمير: “هناك لاعبون من المواليد يحملون الجواز السعودي ويسجلون في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنهم لاعبون محليون سعوديون”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وهناك لاعبون مواليد لا يحملون الجواز السعودي ويسجلون على أنهم لاعبون مواليد”.

واختتم الخبير القانوني حديثه على “تويتر”، قائلًا: “جميع لاعبي النصر المواليد يحملون جوازات سعودية، وبالتالي سجلوا كلاعبين سعوديين”.

ويضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الثلاثي مختار علي، عبدالفتاح آدم، وأيمن يحيى، وأكدت تقارير صحافية أنه سجلهم كلاعبين سعوديين.

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