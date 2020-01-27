سبب فوز ميشيل أوباما بـ جائزة Grammy 2020

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انضمت ميشيل أوباما إلى صفوف المنافسة مع ليل ناس X وليدي غاغا وبيونسيه يوم الأحد في حفل توزيع جوائز Grammy 2020 السنوي الـ 62 في لوس أنجلوس.

والآن يمكن للسيدة الأولى السابقة البالغة من العمر 56 عامًا، أن تضيف الحصول على جائزة في حفل Grammy 2020 إلى سيرتها الذاتية، بعد أن حصلت على واحدة لأفضل ألبوم محكي، وهو كتابها عن مذكراتها المنطوقة Becoming.

وفوز ميشيل أوباما بجائزة Grammy 2020 عن هذه الفئة، يضيف لأسرة أوباما ثالث جائزة من غرامي، حيث فاز الرئيس السابق باراك أوباما، 58 عامًا، بالفعل على جائزتين من نفس الفئة لكتبه.

ونافست ميشيل أوباما على جائزة أفضل ألبوم محكي في حفل Grammy 2020 كل من: مايكل دياموند، وآدم هوروفيتز،وجون ووترز، وإريك ألكسندركيس.

وكتبت أول سيدة أمريكية أولى من أصل إفريقي حياتها الشخصية في كتابها، حيث تتحدث عن طفولتها في شيكاغو وانتهائها بالبيت الأبيض وما بعده، موضحة موقفها إزاء قضايا مثل الإجهاض، والتلقيح الصناعي، وعلاقتها مع باراك أوباما، ويتألف الكتاب من 400 صفحة وتُرجم إلى 30 لغة منها العربية، كما شغل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع أمازون نوفمبر 2018.

ويُذكر أن باراك وميشيل أوباما متزوجان منذ عام 1992، ولديهما ابنتان ماليا، 21 عامًا، وساشا، 18 عامًا.

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