سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية ببغداد وقصف قاعدة جوية

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية ببغداد وقصف قاعدة جوية

2020/01/04
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سقط صاروخان، مساء اليوم السبت، في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في العراق، بحسب ما أكدته قناة العربية.

وأدى سقوط الصاروخين إلى دوي انفجارين قويين، إلا أنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات، وفق الشرطة العراقية.

وبينما تحدثت مصادر الشرطة عن سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا، أكدت وسائل إعلام عراقية سقوط قذيفتي “هاون” في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

في سياق متصل، أفادت الأنباء بقصف قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية جنوبي محافظة صلاح الدين بصاروخي كاتيوشا مساء اليوم؛ ما أدى إلى وقوع إصابات.

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