سلوفيني يُدير مباراة العدالة ضد الفيحاء اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة العدالة ضد الفيحاء المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الفيحاء ضد العدالة

ويُدير مباراة العدالة ضد الفيحاء اليوم طاقم تحكيم سلوفيني، مكون من؛ ماني جوج حكم ساحة، ويُساعده ماتي زونيك ومانويل فيدالي، الحكم الرابع محمد البريدي، وحكم الفيديو البولندي سيمون مارسينياك، ويُساعده أحمد الرميخاني.

وتُقام مباراة العدالة ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 5:45 مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى أصحاب الأرض في مباراة العدالة ضد الفيحاء اليوم لاستغلال عامل الجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

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