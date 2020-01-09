سوريا وقطر يتعادلان إيجابيًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة سوريا وقطر التي أُقيمت على ملعب توماسات في بانكوك، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

سوريا وقطر

وبدأت مباراة سوريا وقطر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بشكل سريع، وتمكن العنابي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الأولى، عن طريق لاعبه يوسف عبدالرزاق بعد عرضية مميزة من هاشم علي.

وسجل مدافع نسور قاسيون يوسف محمد هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 23، بعد عرضية من اللاعب همام الأمين، ليتقدم العنابي بهدفين في مباراة سوريا وقطر ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 23 عامًا ليضغط المنتخب السوري بقوة.

وتمكن عبدالرحمن بركات من تقليص الفارق برأسية مميزة عند الدقيقة 31، بعد ركلة حرة مباشرة لعبها اللاعب محمد كامل، لينتهي الشوط الأول من مباراة سوريا وقطر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بتقدم العنابي بنتيجة 2/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو نسور قاسيون لتسجيل التعادل، وأهدروا العديد من الفرص، فيما اعتمد العنابي على الهجمات المرتدة أملًا في هز الشباك خلال مباراة سوريا وقطر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا وأحرز لاعبه حسن أحمد هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأخطأ حارس مرمى العنابي في الدقيقة 93، لينجح أحمد دالي في تسجيل هدف قاتل مستغلًا عرضية مميزة من عبدالرحمن بركات، لتنتهي مباراة سوريا وقطر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل بنتيجة 2/2.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

وحصد كل من سوريا وقطر نقطة في بداية مشوارهم في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا ضمن منافسات المجموعة الثانية، في انتظار نتيجة مباراة السعودية واليابان.

وانطلقت بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالأمس، وستسمر حتى يوم 26 من شهر يناير الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية.

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