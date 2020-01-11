شد وجذب حول ظلم الاتحاد ومجاملة النصر بكشف المنشطات

المواطن - محمد سمعه

دار شد وجذب بين الناقد الرياضي عدنان جستنيه والإعلامي خلف ملفي، حول حقيقة مجاملة لجنة المنشطات السعودية لنادي النصر وظلمها لنادي الاتحاد في اختيار اللاعبين لإجراء الفحص عليهم، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين أمس بالتعادل بنتيجة 1/ 1 في الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عدنان جستنيه غرّد عبر حسابه في تويتر: لجنة المنشطات تستدعي من الاتحاد حمدان الشمراني والبرازيلي رومارينهو، ومن النصر عبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري، إن كان هذا الخبر صحيحًا فيجب ألا يمر مرور الكرام، الموسم الماضي مشيناها من باب حسن النوايا، لكن تكرر هذا الموسم، فهذا يدعو إلى التحري والتحقيق من قبل من يبحثون عن العدالة.

وعلى الفور رد الإعلامي خلف ملفي قائلًا: أتعلمون أنه لم يتم (فحص منشطات) في مباراة النصر والاتحاد، ومع ذلك تم تداول معلومات مضحكة ومغلوطة لنظام الكشف على المنشطات؟!

وعلّق جستنيه: ذكرت إن كان هذا الخبر صحيحًا بمعنى لو صدقوا، وهناك من نشر معلومة أن لجنة المنشطات لم يكن لها وجود في مباراة النصر والاتحاد، طيب نصدق مين؟!

وأضاف ملفي: مؤسف جدًّا ومخجل أن بعض الإعلاميين لاسيما من لهم خبرة غير مُلمين بآلية اختيار اللاعبين في فحص المنشطات من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والأسوأ المصادقة على شائعات ومعلومات مغلوطة.

تابعنا على تواصل معنا على