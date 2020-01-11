“صدارة بس” .. جماهير الهلال تتصدر مثل ناديها

المواطن - محمد سمعه

عبّرت جماهير الهلال بطريقتها الخاصة عن سعادته بتصدر ناديها لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز اليوم السبت على نادي الوحدة بنتيجة 3/ 1 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة.

وتصدر وسم “صدارة بس” الذي دشنه جمهور الهلال تويتر في المملكة اليوم ليسير على نفس خطى ناديه الذي استعاد صدارة الدوري من نادي النصر.

وأصبح جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراة الهلال والوحدة، حيث يتواجد الهلال أولًا ثم النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، وجاء الرائد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد الفوز على الفيصلي اليوم بهدف نظيف، بينما جاء فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وذلك بعد الفوز على الفتح بالجولة الرابعة عشرة.

وكانت مباراة الهلال والوحدة، أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث نجا الفريق الهلالي من فخ نادي الوحدة الذي تقدم عند حلول الدقيقة التاسعة عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس، ثم رد الهلال بثلاثية عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين وهدف للاعب صالح الشهري الذي مكّن الهلال من استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من أنياب نادي النصر.

ويتبقى لنادي الهلال مواجهة فريق الفيصلي في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي يوم 20 يناير الجاري.

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