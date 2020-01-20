صدمة غير متوقعة لنجم الاتحاد للمرة الثانية خلال أيام

المواطن - محمد سمعه

تعرض أحد نجوم نادي الاتحاد لانتقادات لاذعة، وذلك من قِبل مدني رحيمي عضو شرف نادي الاتحاد خلال تصريحاته الصحافية بالفترة الأخيرة.

وبسبب هبوط مستوى اللاعب هارون كمارا مهاجم الفريق الاتحادي، طالب العديد من الجماهير بعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة.

وقال مدني رحيمي: “لا تنتظروا من كمارا شيئًا لأن أساسياته هي أساسيات لاعب حواري، وهو لاعب لا يعرف كيف يُثبت الكرة بصدره”.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها هارون كمارا لانتقادات شديدة خلال أيام، حيث هاجمه الناقد الرياضي عدنان جستنيه المعروف بميوله الاتحادية خلال مباراة النصر والاتحاد في الدوري يوم 10 يناير الجاري قائلًا عبر حسابه في تويتر: “بالله كمارا هذا لاعب؟! والله حرام يكون لاعب حواري مو لاعب في الاتحاد”.

وكان هارون كمارا انضم لنادي الاتحاد في صيف 2019 قادمًا من نادي القادسية، مقابل مبلغ مالي قدره 22 مليون ريال، وقيل كذلك إن نادي الاتحاد أهداه فيلا وسيارة كهدية بعد انضمامه للعميد.

يذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.

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