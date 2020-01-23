صدمة مدوية .. عمر السومة يغيب عن الأهلي 21 يومًا

المواطن - محمد سمعه

كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أُجريت للاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي عن تعرضه لإصابة خلع في الكتف بعد نهاية مباراة الرائد اليوم الخميس في الجولة الـ15 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر ” تويتر” أن السومة سيُجري مزيدًا من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة.

وكان برنامج ” الدوري مع وليد” ذكر منذ لحظات أن التشخيص المبدئي قال إن السومة سيغيب لمدة 21 يومًا عن النادي الأهلي بعد إصابته بخلع في الكتف.

وفي وقت سابق، نال النجم عمر السومة لاعب النادي الأهلي نصيب الأسد من الإشادة، وذلك بعد الفوز على الرائد اليوم الخميس بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلق العديد من الجماهير الأهلاوية لقب “الأسطورة” على السومة الذي أنقذ الأهلي اليوم عندما أحرز هدفي الفوز في شباك نادي الرائد، بعد أن كان الرائد متقدمًا بهدف سجله اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة السادسة والستين.

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