صديق كوبي براينت يكشف رغبته في الموت بطريقة مأساوية

المواطن - ميادة السيد - ترجمة

كشف تريسي ماكجيرادي، الصديق المقرب إلى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأحد في حادث تحطم طائرة، إن صديقه طالما أخبره أنه يريد أن يموت في مرحلة الشباب، وبطريقة تجعل العالم أجمع يتذكره.

وقال نجم كرة السلة المعتزل، تريسي ماكجيرادي، إن خبر وفاة براينت جعله يشعر أنه مدمر، موضحا أن البعض قد يظنه مجنونا ولكن الأسطورة الراحل كان يردد طوال الوقت أنه يرغب في الموت شابا، وأن يذكره الجميع بعد وفاته.

وأضاف أنه دائما ما كان يتهم صديقه بالجنون عندما يخبره بذلك، ولكنه تذكر هذا الكلام فور علمه بخبر وفاته، لافتا إلى أن براينت كان يخبره برغبته في الموت قبل أن ينجب أطفاله، ولكن بعدما أنجبهم تغير تفكيره كثيرا.

واسترجع ماكجيرادي ذكرياته مع براينت، قائلا إنه ساعده كثيرا في بداية لعبه كرة السلة، وبدونه لما وصل ما هو عليه، قائلا: “لم أكن سأجتاز أول ثلاثة مواسم لي بدونه، فقد اعتدت الاتصال به وطلب أي مساعده أو مشورة منه، كما أنه دائما ما كان يتعامل معي كما لو كنت شقيقه”.

كما تحدث عن جيانا ابنة براينت التي رحلت، قائلا إنها كانت خليفة لوالدها في كرة السلة، فقد كانت تلعبها بشكل رائع، وأنه كان يستمتع كثيرا بمشاهدتها أثناء اللعب والتدريب.

يذكر أن أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، البالغ من العمر 21 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس، بعدما تحطمت طائرته الهليكوبتر التي كان يستقلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، والتي رحلت هي الأخرى، و 7 أشخاص آخرون كانوا معهم على نفس الطائرة.

تابعنا على تواصل معنا على