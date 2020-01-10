صورة لمساعد حكم الفيديو بـ مباراة النصر والاتحاد تُثير القلق

المواطن - محمد سمعه

أثارت صور متداولة للحكم إبراهيم الدخيل، مساعد حكم الفيديو في مباراة النصر والاتحاد اليوم الجمعة في الدوري، قلق العديد من النقاد الرياضيين والجماهير، وذلك قبل أقل من ساعتين على انطلاق المباراة.

وتداول بعض من النقاد الرياضيين والجماهير صورًا للحكم إبراهيم الدخيل مساعد حكم الفيديو في مباراة النصر والاتحاد وهو ملتقط للصور مع الحكم الياباني نيشيمورا الذي سبق له أن ظلم نادي الهلال ببعض قراراته التحكيمية في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014 ضد نادي ويسترن سيدني الأسترالي.

وقال الناقد الرياضي عدنان جستنيه المعروف بميوله للاتحاد: هل إبراهيم الدخيل مساعد حكم الفيديو بـ مباراة النصر والاتحاد صديق لـ نيشيمورا؟

وأبدى جستنيه خوفه من الدخيل قبل مباراة النصر والاتحاد، بسبب الميول النصراوية لمساعد حكم الفيديو على حد وصفه.

أما الناقد الرياضي فهد الروقي المعروف بميوله للهلال فقال: “إذا كان أصدقاء نيشيمورا يعملون في ملاعبنا فعلى دورينا السلام”، وذلك يأتي بعد تداول صورٍ للحكم إبراهيم الدخيل مساعد حكم الفيديو بـ مباراة النصر والاتحاد مع الحكم نيشيمورا عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

وعلّق الصحافي الرياضي عبدالله الزهراني على صورة الدخيل مساعد حكم الفيديو في مباراة النصر والاتحاد مع نيشيمورا فقال عبر حسابه في تويتر: كارثة لمساعد حكم الفيديو بـ مباراة النصر والاتحاد.

ويُدير مباراة النصر والاتحاد اليوم طاقم تحكيم إسباني يقوده خيسوس مانزانو حكم الساحة، ويُساعده نيفادو جونزاليس ومارتينيز نيكولاس، والحكم السعودي شكري الحنفوش، وحكم الفيديو جونزاليس فوينتيس ويُساعده إبراهيم الدخيل.

وستنطلق مباراة النصر والاتحاد في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل انطلاق مباراة النصر والاتحاد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

وكانت مباراة النصر والاتحاد الأخيرة في الدوري، انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3/ 2 يوم 13 إبريل الماضي على ملعب الملك فهد الدولي.

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