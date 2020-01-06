صور.. أسوأ فساتين حفل Golden globes 2020

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عُقدت الدورة الـ 77 من حفل غولدن غلوبز Golden globes 2020 في بيفرلي هيلز، وفي حين كان من المتوقع أن تكون جينيفر لوبيز المرشحة الأولى للجائزة، إلا أنها خسرت من زاوية غير متوقعة وهي الأزياء.

وتصدرت جي لو قائمة أسوأ فساتين السهرة بين المتواجدات، فالنجمة الخمسينية ارتدت فستاتًا ضخمًا بمجموعة هائلة من الزخارف، ما جعلها تبدو كشجرة عيد الميلاد، وجنيفر لم تكن النجمة الكبيرة الوحيدة التي واجهت صراعًا مع الأزياء هذه الليلة.

انضمت النجمة غوينيث بالترو إلى قائمة أسوأ الأزياء، حيث ارتدت ثوبًا بنيًا شفافًا فاضحًا بشكل لا يصدق، والنجمة جودي كونر أيضًا ارتدت فستانًا أخضر غير مناسب للحفل، وأقرنته بزوج من الكعب الوردي الفاتح وحقيبة ريش صفراء، وهي ألوان متباعدة كل البعد عن أي تناسق.

وجاء فستان النجمة الأسترالية كيت بلانشيت أيضًا غير اعتيادي،حيث تميز بأكمام تشبه الجناحين، ولون أصفر فاتح مع زخارف كريستالية.

وهذه مجموعة أخرى من أسوأ فساتين حفل الغولدن غلوبز 2020:

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