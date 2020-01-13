صور.. أوفيني يجتاز الفحوصات ويوقع لنادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المركز الإعلامي في نادي الاتحاد عن تعاقد مجلس الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي، مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدافع أوفيني بقميص العميد، وأوضح أنه وقّع على عقد يمتد لمدة عامين ونصف مقبلين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وتمت مراسم التوقيع في دبي، بحضور رئيس نادي الاتحاد ونائبه المشرف العام على كرة القدم، أحمد الكعكي، وذلك بعد اجتياز أوفيني للفحوصات الطبية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد التوفيق للبرازيلي أوفيني، وأن يسهم مع زملائه بالفريق الأول لكرة القدم في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

وكان نادي الوكرة القطري قد أعلن، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الاثنين، عن انتهاء علاقته مع المدافع أوفيني بالتراضي بين الطرفين.

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