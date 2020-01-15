صور.. احترافية واقتدار الصقور السعودية بمعرض الكويت للطيران

المواطن - واس

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بفريق الصقور السعودية بـ7 طائرات بكامل طواقمها الجوية والفنية في معرض الكويت الدولي للطيران 2020 الذي يقام خلال الفترة من 15 – 18 من الشهر الحالي، وذلك في مطار الكويت الدولي.

‎ويسعى الفريق من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية, حيث تتم الاستعراضات والمناورات الجوية بطائرات “هوك” البريطانية الصنع التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعد من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام؛ نظراً لحجمها المناسب وخفة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية, حيث طُليت باللونين الأخضر والأبيض تيمنًا بعلم المملكة العربية السعودية.

‎وبين قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي, مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء الكويت، حيث يأتي ذلك نتاج التدريب المقنن والتخطيط المسبق والدعم غير المحدود من قيادة المملكة.

مما يذكر أن هذه المشاركة تعد الثانية لفريق الصقور السعودية في هذا المعرض الذي نطلق عام 2018م.

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