ضبط قائد المركبة المُتحرش بفتاة في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

تمكنت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة من إلقاء القبض على شاب تحرَّش بفتاة خلال إيصالها، حيث كانت تستقل سيارة تتبع أحد شركات التوصيل التي تعمل بالتطبيقات الذكية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن قائد المركبة المتحرش بالفتاة اتضح أنه مواطن في نهاية العقد الثاني من العمر، وفقا لـ”عكاظ”.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثقته الفتاة وظهرت خلاله وهي تبكي تبكي وتطلب النزول من المركبة التي يقودها الشاب بسبب تحرشه بها.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية سرعة ضبط الشاب واتخاذ ما يلزم حيال هذه الواقعة.

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