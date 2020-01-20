المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر اللقاءات، مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد ضد العدالة، المقرر إقامتها السبت المقبل.

الاتحاد ضد العدالة:

ويلعب الاتحاد ضد العدالة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:05 مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب منصة مكاني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد ضد العدالة بالأسعار التالية، 15 ريالًا الموحدة، 150 ريالًا المنصة الفضية، و300 ريال المنصة الذهبية.

وأوضح حساب مكاني الرسمي على “تويتر”، أن سعر التذكرة الموحدة سيصل إلى 20 ريالًا يوم المباراة في ملعب الجوهرة المشعة.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويطمح العميد في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاتحاد ضد العدالة المقبلة، وتحقيق الفوز لمصالحة مشجعيه، والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 بـ14 نقطة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه؛ لتحسين وضعه حيث إنه يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.

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