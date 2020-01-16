طقس الغد : غبار على 8 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غداً، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة. في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال الليل على منطقة تبوك تشمل السواحل منها .

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فستكون غدا جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة.

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