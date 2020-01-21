عسيري يُجري جراحة ناجحة في دبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، مهند عسيري، لعملية جراحية ناجحة، اليوم الثلاثاء، في مدينة دبي الإماراتية.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مهند عسيري خضع لعملية جراحية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، على يد الجراح الفرنسي فيليب لاندرو، وتكللت بالنجاح.

ويُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خشونة في الركبة اليُمنى؛ ما دفع إدارة الكرة بالاتفاق مع عسيري على إجراء العملية الجراحية، بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أن مهند عسيري سيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة 4 أشهر، وذلك قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

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