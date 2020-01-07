عطل فني لنجوم مصر في شتاء الرياض

المواطن - منال الحميزي - الرياض

تقام على مسرح بكر الشدي في منطقة الرياض بوليفارد مسرحية عطل فني في شتاء الرياض، حيث ستنطلق عروضها ابتداءً من يوم الأربعاء، وتستمر حتى الأحد المقبل.

ويشارك في المسرحية أمير طعيمة منتج ومؤلف المسرحية، ونجوم المسرحية الفنان أكرم حسني، والفنان شيكو، والفنان هشام ماجد، والفنانة آيتن عامر، والفنانة نشوى مصطفى، والفنان إسماعيل فرغلي، والفنان أوتاكا مخرج المسرحية.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى في تصريحات إلى “المواطن“: إن موسم الرياض قدم للمسرح العربي الغيرة الفنية، كل الدول العربية رأت هذا النشاط غير المسبوق وكم العروض غير المسبوقة، كما أنها عُملت في موسم واحد بكم من النجوم من الوطن العربي كله ليس من مصر فقط، حيث قدم الفنان حسن البلام من الكويت وطارق العلي والعظيم ناصر القصبي بخلاف العروض المسرحية التي قدمت من مصر، والزملاء من النجوم عادوا إلى مصر سعيدين من الاستقبال العظيم، في الحقيقة هذا الموسم قدم الكثير للمسرح العربي.

وذكرت أنهم بدؤوا الاستعدادات لمسرحية “عطل فني” من شهرين ببروفات دائمة يومية بعدد ساعات طويلة ليخرج العمل بالشكل الذي يليق بالجمهور الذي أعطانا فرصة أن نتواجد معه.

وتدور أحداث المسرحية الكوميدية حول 3 أشخاص لهم طموحات مختلفة يسعون إلى تحقيقها ويلجأون إلى مخترع يحاول تحقيق رغباتهم، حيث تنتقل أحداث المسرحية إلى 3 مواقع مختلفة، تواجه خلالها الشخصيات الرئيسية في المسرحية سلسلة من العقبات المضحكة التي يحاولون، كما أن المسرحية يتخللها لوحات استعراضية غنائية كتب كلماتها مؤلف المسرحية أمير طعيمة وشاركه في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد، ويقوم بغناء بعض اللوحات الفنية المطرب عماد كمال.

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