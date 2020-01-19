غارسيا: نسعى لتكرار الفوز ضد الشرطة العراقي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الإسباني لويس غارسيا على أنه يطمح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ لتكرار فوزه ضد الشرطة العراقي.

وتحدث غارسيا عن مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي قائلًا: “المواجهة تعني لنا الكثير، كنا موفقين في موقعة الذهاب واستطعنا الفوز بنتيجة كبيرة”.

وتابع المدرب الإسباني حديثه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عُقد، اليوم الأحد، قائلًا: “نحاول تحقيق فوز آخر غدًا لضمان التأهل إلى نصف النهائي، ولن نلتفت لنتيجة الذهاب”.

واختتم لويس غارسيا تصريحاته قائلًا: “لدينا 3 غيابات سالم وسيبا بسبب الإيقاف، والمفرج للإصابة، وسنحاول الدخول بالتشكيلة الأمثل للمباراة”.

الشباب ضد الشرطة العراقي:

ويلعب الشباب ضد الشرطة العراقي، مساء يوم غد الاثنين، على ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي التي أُقيمت في الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي، قد انتهت بفوز الليوث بسداسية ليقترب من خطف بطاقة التأهل.

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