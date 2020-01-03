غيوم وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة, وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية. بينما يستمر نشاط الرياح الجنوبية على وسط وشرق المملكة, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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