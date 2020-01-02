فرنسا : لن نسلم كارلوس غصن إذا دخل أراضينا

المواطن - متابعة

أعلنت وزيرة فرنسية أن حكومة باريس لن تسلم إلى طوكيو الرئيس السابق لمجموعة “رينو-نيسان” كارلوس غصن الذي فرّ مؤخرًا من المحاكمة في اليابان إلى لبنان، إذا دخل أراضي فرنسا.

وصرحت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد، أنيس بانييه روناشيه، في حديث إلى قناة BFM اليوم الخميس، بأن حكومة باريس لا تسلم رعاياها وتعتمد هذه المعايير بحق غصن كأي مواطن آخر، وتابعت: “هذه هي قواعد اللعبة”.

وردًا على سؤال عما إذا كان غصن الذي يواجه في اليابان اتهامات جنائية متعلقة بمخالفات مالية مزعومة هرب إلى لبنان بسبب وجود خطر على حياته، قالت الوزيرة الفرنسية بأن ظروف إقامة رئيس “رينو-نيسان” السابق في اليابان في الأشهر الأخيرة كانت قاسية، غير أن حياته لم تتعرض لأي خطر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن غصن الذي يحمل جنسية لبنان وفرنسا والبرازيل وسلم ثلاثة جوازات سفر خاصة به إلى محاميه هرب من اليابان باستخدام جواز سفر فرنسي ثانٍ.

وكان وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أعلن أن النيابة العامة التمييزية استلمت طلبًا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان.

وأوضح الوزير أن النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يُعرف بـ “النشرة الحمراء” من الإنتربول الدولي حول ملف غصن.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت الثلاثاء أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن دخل قد لبنان “بصورة شرعية”، ولا شيء يستدعي ملاحقته.

وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدمًا جواز سفر فرنسيًا وبطاقة هويته اللبنانية.

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