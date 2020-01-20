فوز الهلال يُعزز صدارته ويحميه من هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

يبحث نادي الهلال اليوم الاثنين عن الفوز في اللقاء المؤجل له من الجولة الـ12 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام النادي الفيصلي.

وكان الجمهور الهلالي دشن صباح اليوم الاثنين وسم” صباحات الهلال” وذلك كرسالة دعم لنجوم الفريق الأول في أزرق العاصمة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الهلالي إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث ليُصبح رصيده 33 نقطة ويبتعد عن نادي النصر صاحب المركز الثاني الذي يملك حاليًا 30 نقطة.

فوز الهلال يُبعد عنه سخرية النصراويين

وإذا نجح الهلال في الفوز فسيبتعد عن سخرية النصراويين الذين يتمنون تعثر الهلال، حتى تكون الفرصة مناسبة للنصر من أجل الفوز في المباريات المقبلة له ببطولة الدوري والعودة لصدارة الدوري مرة أخرى.

وفي يوم السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، دشن النصراويون عبر “تويتر” وسم “الهلال المركز السادس بالدوري”، حيث علّق الكاتب شويش الفهد المعروف بميوله النصراوية فقال: انتهت المنافسة بين النصر والهلال من بعد رأسية البرازيلي برونو الشهيرة والآن نحن على موعد مع الزعيم العالمي لاكتساح البطولات بداية من السوبر السعودي ثم كأس الملك والدوري.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: مباراة الوحدة والفيصلي أيًّا كانت نتيجتها ستحول الهلال من المركز الخامس للسادس، الحل ينسحب الفريقان.

وأضاف المريسل المعروف بميوله النصراوية: “هاشتاق الهلال المركز السادس بالدوري يتصدر الترند، ومباراة الوحدة والفيصلي ستكون قوية جدًّا فالفائز سيُزاحم بقوة على الوصافة، لكن الغريب أن الهلال يحتل المركز الخامس وإذا فاز الوحدة أصبح الهلال سادسًا، وإذا فاز الفيصلي أصبح الهلال أيضًا سادسًا وإذا تعادلوا أصبح الهلال سادسًا وش هالمباراة القلق”.

فرصة ذهبية أمام الهلال

ونجح بعدها الفريق الهلالي في الفوز على العدالة ثم الأهلي في اللقاءات المؤجلة ليستعيد الصدارة، مع مباراة الفيصلي المتبقية اليوم التي تنطلق في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

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