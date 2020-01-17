فيديو.. أجواء صحراوية مميزة قبل الحفل الختامي لرالي داكار

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير الحفل الختامي لمنافسات رالي داكار السعودية 2020 في القدية بعد ختام السباق الشهير، اليوم الجمعة، وتتويج الفائزين.

ونشر حساب الإخبارية الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للأجواء الصحراوية المميزة في القدية قبل الحفل الختامي لمنافسات رالي داكار 2020.

واستضافت المملكة العربية السعودية منافسات سباق رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وفاز في رالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز صاحب الـ57 عامًا، فيمل توج سائق فريق هوندا، الأمريكي ريك برابك بفئة الدراجات النارية للمرة الأولى في تاريخه.

واحتل الروسي أندري كارجينوف المركز الأول في فئة الشاحنات، وتصدر التشيلي إغناسيو كاسالي صدارة سباق رالي داكار السعودية 2020 في فئة الدراجات الرباعية، وحصد الأمريكي كيسي كاري المركز الأول في فئة العربات الصحراوية.

تابعنا على تواصل معنا على