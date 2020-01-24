فيديو .. الجبير: مزاعم علاقة المملكة باختراق هاتف بيزوس محض خيال
أكد محاولة تشويه صورة المملكة بهذه الشائعات

فيديو .. الجبير: مزاعم علاقة المملكة باختراق هاتف بيزوس محض خيال

2020/01/24
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بشكل قاطع المزاعم التي تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واختراق هاتف الملياردير، جيف بيزوس، ووصفها بأنها محض خيال.

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة “CNBC” : “إن القصة استندت على ادعاءات كاذبة دون أدلة، يحاولون خلق قصة من محض خيال”.

وعن مصدر تلك الشائعات قال الجبير: “ليس لدي أدنى فكرة، ظهرت القصة قبل حوالي عام، وتم دحضها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تمامًا”.

وتابع الجبير: “ما أعلمه، أن هذه القصة مُفبركة وكاذبة بشكل تام”، لافتًا إلى أن من قام بنشرها أراد “إعطاء صورة سيئة عن المملكة العربية السعودية”.

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