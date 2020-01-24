فيديو .. الجبير: مزاعم علاقة المملكة باختراق هاتف بيزوس محض خيال

المواطن - الرياض

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بشكل قاطع المزاعم التي تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واختراق هاتف الملياردير، جيف بيزوس، ووصفها بأنها محض خيال.

#شاشة_الخارجية | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء @AdelAljubeir في حديث لـ "CNBC" عن مزاعم قرصنة هاتف جيف بيزوس pic.twitter.com/oJlC2zT1m3 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 23, 2020

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة “CNBC” : “إن القصة استندت على ادعاءات كاذبة دون أدلة، يحاولون خلق قصة من محض خيال”.

وعن مصدر تلك الشائعات قال الجبير: “ليس لدي أدنى فكرة، ظهرت القصة قبل حوالي عام، وتم دحضها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تمامًا”.

وتابع الجبير: “ما أعلمه، أن هذه القصة مُفبركة وكاذبة بشكل تام”، لافتًا إلى أن من قام بنشرها أراد “إعطاء صورة سيئة عن المملكة العربية السعودية”.

تابعنا على تواصل معنا على