فيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية توقعوا البرد الشديد

فيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية توقعوا البرد الشديد

2020/01/04
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبقَّ سوى أسبوع واحد وينتهي موسم المربعانية، مشيرًا إلى أن نهايتها ستكون باردة.

وأشار الزعاق إلى أن بداية المربعانية كانت دافئة بسبب المنخفضات الجنوبية؛ ما يعني أن نهايتها ستكون شديدة البرود، مستدلًّا على ذلك بمثل عربي قديم يقول: “إذا سلمت علينا المربعانية بدفا ودعتنا بجفا” متوقعًا بردًا شديدًا خلال هذه الأيام.

وأوضح الزعاق أن يوم السبت القادم هو أول أيام موسم الشبط، ومدته 26 يومًا.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. الزعاق: بدأ نجم الشولة أبرد أيام السنة على الإطلاق
    •
  • فيديو.. آخر المربعانية أبرد أيام السنة.. تزرق الأجساد من البرد
    •
  • الزعاق: اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني
    •
  • اليوم.. دخول أول نجوم المربعانية الثلاثة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :