فيديو.. الزعاق: أسبوع وتنتهي المربعانية توقعوا البرد الشديد

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبقَّ سوى أسبوع واحد وينتهي موسم المربعانية، مشيرًا إلى أن نهايتها ستكون باردة.

بقي أسبوع وتنتهي المربعانية

ويوم السبت القادم أول أيام الشبط pic.twitter.com/Bp8tejN3qh — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 4, 2020

وأشار الزعاق إلى أن بداية المربعانية كانت دافئة بسبب المنخفضات الجنوبية؛ ما يعني أن نهايتها ستكون شديدة البرود، مستدلًّا على ذلك بمثل عربي قديم يقول: “إذا سلمت علينا المربعانية بدفا ودعتنا بجفا” متوقعًا بردًا شديدًا خلال هذه الأيام.

وأوضح الزعاق أن يوم السبت القادم هو أول أيام موسم الشبط، ومدته 26 يومًا.

تابعنا على تواصل معنا على