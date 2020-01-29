فيديو.. الزعاق: الدفء يسود أجواء المملكة نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

أوضح د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن العرب قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام أشدها برد آخر المربعانية والشبط (نحن الآن في أشدها).

العرب :

قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام

أشدها برد آخر المربعانية والشبط(نحن الآن في أشدها)

ونهاية هذا الأسبوع تعود الأجواء إلى طبيعتها ومعدل الدفء يبدأ بالتزايد المتدرج pic.twitter.com/KQmensSZrz — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 29, 2020

وتوقع الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” بقوله: “نهاية هذا الأسبوع تعود الأجواء إلى طبيعتها ومعدل الدفء يبدأ بالتزايد المتدرج”.

يذكر أن هيئة الأرصاد توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة اليوم الخميس، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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