تعود الأجواء إلى طبيعتها

فيديو.. الزعاق: الدفء يسود أجواء المملكة نهاية الأسبوع

2020/01/30
الساعة 1:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خبير الطقس والمناخ خالد الزعاق
المواطن - الرياض

أوضح د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن العرب قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام أشدها برد آخر المربعانية والشبط (نحن الآن في أشدها).

وتوقع الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” بقوله: “نهاية هذا الأسبوع تعود الأجواء إلى طبيعتها ومعدل الدفء يبدأ بالتزايد المتدرج”.

يذكر أن هيئة الأرصاد توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة اليوم الخميس، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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