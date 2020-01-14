فيديو.. اللحظات الأولى لـ كيكي سيتين في تدريبات برشلونة

المواطن - متابعة

انتشرت الكثير من الأخبار في الساعات الأخيرة، حول المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، والذي تولى تدريب الفريق بعد إقالة إيرنستو فالفيردي، حيث يرغب الكثيرون في معرفة تفاصيل مسيرته الرياضية، ومدى ملاءمة هويته الفنية مع أسلوب وطريقة لعب الفريق.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يظهر أولى لحظات تدريب سيتين للفريق، وظهوره مع اللاعبين على أرض الملعب، حيث بدأ تدريبات مع برشلونة اليوم.

وتولى سيتين تدريب الفريق على خلفية النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة، مع مدربه فالفيردي والذي ودع جماهير برشلونة برسالة قال فيها: “انتهت مسيرتي كمدرب في نادي برشلونة”.

وأعلن نادي برشلونة يوم أمس إقالة الإسباني إيرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين، مدربًا للفريق لمدة موسمين ونصف، وظهر المدرب الجديد أمام وسائل الإعلام اليوم، حيث تم تقديمه بشكل رسمي.

ووعد المدرب الجديد الجمهور خلال المؤتمر الصحفي بأن يحافظ على مبادئه في اعتماد الأسلوب الهجومي الذي يميز النادي الكتالوني، معتبرًا تعيينه في منصبه تخطى جميع أحلامه، مؤكدًا أن وعده الوحيد هو أن يلعب الفريق جيدًا، وموضحًا أنه سيتولى الإشراف على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، وسيغير به أشياء صغيرة فقط.

تابعنا على تواصل معنا على