فيديو.. انقلاب سيارة ألونسو في رالي داكار 2020

المواطن - مروة نبيل

انقلبت سيارة الإسباني فرناندو ألونسو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية 2020.

ونشر حساب رالي داكار باللغة الإنجليزية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لحظة انقلاب سيارة ألونسو بعد قطعه 1 كلم من أصل 345 كلم، ولكنه لم يتعرض لأي أذى.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial! He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield! Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020

وتعرضت سيارة فرنانو ألونسو لأضرار عديدة وتحطم الزجاج الأمامي، ليخسر حوالي ساعة من وقته العام في سباق رالي داكار السعودية 2020.

ويُعتبر هذا الحادث هو الثاني الذي يتعرض لها فرناندو ألونسو في رالي داكار 2020، حيث تأخر لمدة ساعتين ونصف عن الوصول إلى الخط النهائي في المرحلة الثانية، لإصلاح إطار سياراته.

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