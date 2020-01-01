فيديو.. حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب
إذا قصد بها تجارة فتزكى زكاة العروض

فيديو.. حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب

2020/01/01
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب.

وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: إنه إذا قصد بها تجارة؛ فتزكى زكاة عروض التجارة.

وتابع الشيخ سعد الخثلان أما إذا لم يقصد بها التجارة فليس عليها زكاة في هذه الحالة.

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