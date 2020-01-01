فيديو.. حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب

المواطن - الرياض

أوضح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب.

#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان

حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب ؟https://t.co/vKx5LsH9QJ pic.twitter.com/RPlQyZzpGG — قناة الرسالة (@alresalahnet) January 1, 2020

وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: إنه إذا قصد بها تجارة؛ فتزكى زكاة عروض التجارة.

وتابع الشيخ سعد الخثلان أما إذا لم يقصد بها التجارة فليس عليها زكاة في هذه الحالة.

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