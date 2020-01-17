فيديو .. حمد الله يتألق ويُسجل أول أهداف النصر ضد العدالة

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، في إحراز الهدف الأول للعالمي خلال مباراة العدالة، المقامة حاليًّا في دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن حمد الله من إحراز الهدف الأول لفريق النصر عند حلول الدقيقة الخمسين بعد عرضية رائعة من اللاعب سلطان الغنام.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والعدالة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيواجه الفائز من مباراة النصر والعدالة، الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور نصف النهائي بكأس الملك.

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