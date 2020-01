فيديو.. رجل يحول عينه لكاميرا تصور حياته!

المواطن - متابعة

هل تذكر حلقة The Entire History of You من مسلسل بلاك ميرور؟ في خطوة مخيفة، تمكن كندي من تحويلها إلى واقع ملموس.

في الحلقة، بات جميع البشر يمتلكون جهازًا صغيرًا داخل أدمغتهم، تسجل كل ما يرونه ويسمعونه، وباستخدام جهاز التحكم عن بعد، يمكن للمستخدم إعادة مشاهدة موقف محدد، وتشغيل ذكرياتهم مرة أخرى مباشرة إلى عينهم أو شاشة فيديو.

أما عن الواقع، فكان الكندي روب سبنس، 47 عامًا، تعرض لحادث عندما كان طفلاً أثناء عبثه ببندقية والده، وتسبب ذلك في فقد عينه اليمنى، فقرر استبدالها بأخرى اصطناعية تحتوي على كاميرا فيديو؛ بهدف تصوير فيديوهاته الخاصة.

وقرر القيام بعملية إزالة عينه المتضررة، وعلى الرغم من أن الاصطناعية لا تمكن سبنس من الرؤية، إلا أنها قادرة على التقاط كل ما يراه ونقله إلى جهاز استقبال يمكنه تسجيله أو تشغيله على شاشة أو تحميله على الإنترنت، وتتميز العين الاصطناعية بمقدرتها على العمل لمدة 30 دقيقة متواصلة قبل إعادة شحنها.

وصمم العين صانع الأطراف الاصطناعية فيل بوين من تورنتو، فى حين تم تطوير النسخة الأولى من الدارة الإلكترونية وأجهزة الكاميرا اللاسلكية من قبل المهندسين كوستا جراماتيس ومارتن لينج، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتضم العين الاصطناعية غلافًا مكونًا من قسمين، ودارة إلكترونية، وبطارية قابلة للشحن، وكاميرا فيديو، وجهازًا لاسلكيًا، ويمتلك سبنس حاليًا عينين اصطناعيتين يستخدمهما بالتناوب كلما نفذ الشحن فى إحداهما.

تابعنا على تواصل معنا على