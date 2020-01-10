فيديو.. طائرات كلاسيكية تستكشف العلا من السماء

فيديو.. طائرات كلاسيكية تستكشف العلا من السماء

2020/01/10
الساعة 4:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - العلا

استكشف العلا من السماء دعوة أطلقها مهرجان طنطورة للاستمتاع بالتحليق فوق أجواء محافظة العلا، حيث نشر حساب شتاء طنطورة على تويتر مقطع فيديو للطائرات وعلق عليه بالقول : حلّق ضمن مجموعة من طائرات كلاسيكية الطراز في رحلة مثيرة ومدهشة تطل على عجائب الكنوز التاريخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات مهرجان المناطيد في موسم شتاء طنطورة لهذا العام والتي انطلقت بـ 100 منطاد هوائي واستمرت لعشرة أيام متتالية في الفترة بين 2 و11 يناير الحالي، وخلال المهرجان يستطيع زوار شتاء طنطورة التعرف على معالم العلا والاستمتاع بطبيعتها الخلابة من حضن السماء.

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