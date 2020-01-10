فيديو.. طائرات كلاسيكية تستكشف العلا من السماء

المواطن - العلا

استكشف العلا من السماء دعوة أطلقها مهرجان طنطورة للاستمتاع بالتحليق فوق أجواء محافظة العلا، حيث نشر حساب شتاء طنطورة على تويتر مقطع فيديو للطائرات وعلق عليه بالقول : حلّق ضمن مجموعة من طائرات كلاسيكية الطراز في رحلة مثيرة ومدهشة تطل على عجائب الكنوز التاريخية.

Explore #AlUla from the sky and experience the unique aerial views of ancient wonders in different classic planes across the desert!#WinterAtTantora pic.twitter.com/wLBnVpl9yB — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 10, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات مهرجان المناطيد في موسم شتاء طنطورة لهذا العام والتي انطلقت بـ 100 منطاد هوائي واستمرت لعشرة أيام متتالية في الفترة بين 2 و11 يناير الحالي، وخلال المهرجان يستطيع زوار شتاء طنطورة التعرف على معالم العلا والاستمتاع بطبيعتها الخلابة من حضن السماء.

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