فيديو.. طائرات كلاسيكية تستكشف العلا من السماء

استكشف العلا من السماء دعوة أطلقها مهرجان طنطورة للاستمتاع بالتحليق فوق أجواء محافظة العلا، حيث نشر حساب شتاء طنطورة على تويتر مقطع فيديو للطائرات وعلق عليه بالقول : حلّق ضمن مجموعة من طائرات كلاسيكية الطراز في رحلة مثيرة ومدهشة تطل على عجائب الكنوز التاريخية.

Explore #AlUla from the sky and experience the unique aerial views of ancient wonders in different classic planes across the desert!#WinterAtTantora pic.twitter.com/wLBnVpl9yB

— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 10, 2020