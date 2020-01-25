فيديو غريب لحمامة تهرب من البرودة بالاحتماء بنيران مشتعلة

المواطن - الرياض

تشهد المملكة انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، حتى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت سكان عدة مناطق بتعرضها لكتلة باردة وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازم لتخطي تلك الموجة الباردة بسلام.

ويبدو أن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة لم يؤثر على البشر فقط، ولكن على الطيور أيضا،ً حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، لحمامة تبحث عن التدفئة.

وظهرت الحمامة في مقطع الفيديو المتداول وهي تقف بالقرب من نار مشتعلة قبل أن تقترب منها أكثر للحصول على التدفئة اللازمة، دون أي اهتمام بإمكانية تعرضها للاحتراق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على تلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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