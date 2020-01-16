فيديو مؤثر لمسنٍ يتلو القرآن باللحظات الأخيرة قبل وفاته

المواطن - الرياض

رصد مقطع فيديو مؤثر مواطنًا مسنًا، يتلو القرآن ويرفع الأذان وهو في غيبوبة، وأشار مغردون إلى أنه توفي بعد ذلك.

يبلغ من العمر 120 سنه

كفيف

هذا مقطع للعم محسن رحمه الله رحمة واسعة يقرأ سورة الفاتحة وينادي بالآذان وهو في آخر أيام حياته في المستشفى في غيبوبة وقلبه معلق بالقرآن والآذان حيث أنه كان مؤذنًا قرابة 40 عامًا وقد توفي وعمره قرابة 120 عاما pic.twitter.com/uK9gvnMaXj — فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020

وأظهر الفيديو، الذي نشره فايز المالكي عبر حسابه في “تويتر”، “العم محسن الذي يزيد عمره على مائة عام، وهو يقرأ سورة الفاتحة وينادي بأذان الفجر “الصلاة خير من النوم”، أثناء تواجده على أحد أسرّة المستشفى قبل مفارقته الحياة.

وأشار البعض في تعليقهم على المقطع أن العم محسن كان يعمل مؤذنًا في أحد المساجد لقرابة 40 عامًا.

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