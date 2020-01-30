فيديو وصور.. فن وإبداع بمعرض كلية الهندسة والتصميم الرقمي الأول

المواطن - هاشم القرني - الرياض

أقامت جامعة دار العلوم معرض CADD EXH 2020، والذي يعد الأول من نوعه لكلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي، ويشمل قسم العمارة، التصميم الداخلي والتصميم الرقمي.

افتتح المعرض مدير جامعة دار العلوم الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي بحضور المشرف على المعرض المهندس غياث الشوا، واشتمل المعرض على مجموعة من الأعمال التي تعلم وتدرب عليها الطلاب خلال دراستهم.

ووثقت عدسة “المواطن” الأقسام الثلاثة بالمعرض، حيث احتوى على مخرجات رائعة والتي تنم عن الاهتمام بجودة التعليم ومتابعة تنفيذ الأعمال بشكل حقيقي وواقعي الهدف منه أن يكتسب الطلاب خبرة حقيقية عن الخامات وأسرار العمل في هذا المجال بعد مرحلة التصميم، وكان المعرض قد بدأ بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠ إلى ٣٠/١/٢٠٢٠ لمدة ٣ أيام.

“المواطن” التقت بالأستاذة سارة عبدالمحمود محاضر في كلية التصميم الداخلي وقدمت لنا شرحًا وافيًا عن نوعية الأعمال وطرق تنفيذها، وقالت إن لديها طلابًا بدأوا في الدراسة ولم يكن لديهم أي خلفية عن المهارات اللازمة وطرق التصميم وتم تعليمهم وتدريبهم حتى أتقنوا وأبدعوا وكانت فخورة جدًا بطلابها ومخرجاتهم الرائعة.

وقالت المصممة الداخلية وسام السديس إنها تطمح بأن يكون لها اسم لامع في مجال التصميم الداخلي على المستوى المحلي والإقليمي حيث كان برفقتها والدتها أ. هدى السديس الملهمة والداعمة لها وهي مهتمة بالفنون والتصميم.

وقالت السديس إنها تطمح إلى زيادة معدل التحصيل العلمي لأبنائها بابتعاثهم لإكمال الدراسة خارج المملكة في نفس المجال وهذا يؤكد دور الأسرة في دعم وتشجيع الأبناء وتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وطالبت أ.هدى السديس الإعلام ومشاهير السوشيال ميديا بالاهتمام بهذه المعارض ودعم الطلاب وتسليط الضوء عليهم.

كما التقت “المواطن” بالأستاذة سناء مرعي وهي محاضرة بالكلية وتختص بتعليم مهارات التصميم الجرافيكي باستخدام برنامج Adobe Illustrator، حيث تحدثت عن تصميم الشعارات والهويات البصرية وتصدير الأعمال للطباعة.

وقالت مصممة الجرافيكس المبدعة شيماء السدحان إنها مهتمة برسم الشخصيات الكرتونية وتأليف القصص التربوية للنشء وذلك باستخدام برنامج Adobe Illustrator، مضيفة أنها تطمح إلى استغلال نتاجها الفكري والفني تجاريًا في مستقبل قريب نظرًا لتعدد المنتجات التي قدمتها في معرضها.

رافق “المواطن” رئيس مجلس الطلاب المصمم المعماري بدر العتيبي خلال الجولة في المعرض، وأعرب عن سعادته هو وزملائه وزميلاتهم، موضحًا أن كلية التصميم تضم قسمين للبنات والبنين وهذا المعرض يتبع لكلية الهندسة والتصميم، حيث تم استعراض مجموعة من المشاريع المكتملة من مرحلة الاسكتش إلى مرحلة التنفيذ في مجال التصميم المعماري.

الجدير بالذكر أن الكلية تأسست في عام ٢٠٠٩ وحصلت على اعتماد ناب الدولي.

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