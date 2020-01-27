قاذف طالبات الجامعة يواجه بغضب واستنكار والنيابة رصدت ووجهت بضبطه

المواطن - الرياض

سلط برنامج الراصد الضوء على قصة وسم متداول بشأن رجل أساء لطالبات الجامعات، ووصفهن بألفاظ نابية.

وبحسب البرنامج، كانت بعض طالبات إحدى الجامعات يذهبن إلى محطة وقود به كافي شوب لشرب قهوة ثم الذهاب إلى الجامعة، ولكن الشاب وقف عند المحطة لتصوير كل طالبة تدخل الكافي شوب ووصفها بألفاظ نابية.

وقال البرنامج: إن مواطنين دشنوا الوسم ردًّا على الفيديو، مبدين استياءهم من المقطع، لتصدر النيابة العامة من جهتها بيانًا أكدت فيه أنها أصدرت أمرها بالقبض على الشخص واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وبحسب البرنامج، وصلت العديد من الشكاوى من طلاب الجامعات، منها أن الأمن يضيق على الطالبات ويمنع دخولهن بالقهوة داخل الجامعة، وشكاوى أخرى بشأن وضع الحمامات، وسيتم عرضها على الجامعة للرد على هذه الشكاوى.

وطالب مواطنون بأن يتم الشهير بمثل هذا الشخص المسيء؛ لأنه قذف طالبات بدون ذنب، مع تشديد العقوبة عليه؛ لأنه يستحقها بسبب فعلته غير الإنسانية والتي لم تحترم حرمة النساء أو العرض، مشددين على أن الطالبات هن نسيج المجتمع ومستقبل المملكة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اليوم الاثنين، بالقبض على صاحب المقطع المسيء بحق طالبات إحدى الجامعات.

وأكدت النيابة أنها تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعًا والمصونة نظامًا، تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرّم طبقًا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

تابعنا على تواصل معنا على