قانوني يُعلق على أزمة عبدالله آل سالم مع النصر

المواطن - مروة نبيل

علق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أزمة النجم عبدالله آل سالم مع نادي النصر الأخيرة.

وقال الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من حق اللاعب إنهاء عقده من طرف واحد والتوقيع لنادي آخر ؛ ومن ثم تقرر غرفة فض المنازعات أن كان إنهاء للعقد كان بسبب مشروع أو لا !”.

وجاء تعليق الخبير القانوني بعد تصريحات عبدالله آل سالم والتي أكد من خلالها أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا أخبره بأن سبب استبعاده من المشاركة قرار إداري، مشددًا على أنه أمر مؤسف أن يبقى بدون فريق.

وأشار عبدالله آل سالم إلى أنه لم يستلم مكافأة تحقيق النصر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، رغم أنه يستحقها، مشيدًا برئيس العالمي السابق سعود السويلم، مؤكدًا أنه أفضل رئيس تعامل معه.

وكان محامي عبد الله آل سالم قد رفع قضية ضد النصر لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في الصيف الماضي.

وقررت إدارة نادي النصر بعد ذلك، التخلص من عبد الله آل سالم واعتبار اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

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