قانوني يُنهي الجدل حول واقعة إصابة لياندر تاوامبا

المواطن - مروة نبيل

أثارت الإصابة التي تعرض لها نجم نادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا، خلال مباراة النصر بالأمس، حالة من الجدل، وطالب البعض بضرورة معاقبة نجم العالمي عبدالله مادو بعد تدخله بشكل قوي.

وكان لياندر تاوامبا قد غادر مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي للإصابة، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها معاناته من كسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

لياندر تاوامبا:

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على واقعة إصابة لياندر تاوامبا خلال مباراة النصر والتعاون عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

حينما يتحدث خبير التحكيم #جمال_الغندور عن حالة إصابة #توامبا ويذكر ان المدافع وصل لكرة اولاً وأنها حالة لاتستوجب حتى الإنذار ،وتسلل صحيح يأتيك ضيف برنامج لايعرف من كرة القدم الا اسمها ويطالب بضرورة طرد أو إنذار المدافع فاعلم ان إعلامنا للأسف يسيره الميول و العاطفة لا القانون ونصه https://t.co/TOSLiDIADW — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 5, 2020

وأعاد الأمير نشر مقطع فيديو لتعليق المستشار التحكيمي، المصري جمال الغندور، والذي أكد أن حالة إصابة لياندر تاوامبا هي تسلل صحيحة.

وقال: “حينما يتحدث خبير التحكيم جمال الغندور عن حالة إصابة تاوامبا ويذكر أن المدافع وصل للكرة أولًا وأنها حالة لا تستوجب حتى الإنذار، وتسلل صحيح”.

وأضاف: “يأتيك ضيف برنامج لا يعرف من كرة القدم إلا اسمها ويطالب بضرورة طرد أو إنذار المدافع فاعلم أن إعلامنا للأسف يسيره الميول والعاطفة لا القانون ونصه”.

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