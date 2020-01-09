قبل مواجهة النصر .. الاتحاد يقترب من ثاني صفقاته

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد قريبًا من ضم ثاني صفقاته بفترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد أن أعلن مسبقًا عن تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو غيل من صفوف نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاث سنوات.

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه بتويتر: المدافع البرازيلي أوفيني هو ثاني الصفقات لنادي الاتحاد في يناير بعد ليوناردو غيل، ولازالت مفاوضات إدارة الاتحاد مستمرة الآن لتدعيم صفوف الفريق بالشتوية.

ويأمل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُختتم مباريات غد الجمعة بالجولة الـ14 بمباراة النصر ضد الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 8:05 مساء، ويطمح العالمي لمواصلة انتصاراته، فيما يسعى العميد لتحسين نتائجه.

وقبل مباراة النصر ضد الاتحاد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة للأفراد والعائلات، 600 ريال منصة عائلات، و800 ريال منصة أفراد، على أن يكون البيع في متجر النادي الرسمي.

تابعنا على تواصل معنا على