قرار مُفاجئ من إدارة النصر بعد إصابة تاوامبا

المواطن - محمد سمعه

اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قرارًا مفاجئًا وذلك بعد الإعلان عن إصابة اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون بكسر في عظمة القدم إضافة إلى تمزق في الأربطة.

ووفقًا لـ ” الشرق الأوسط” فإن إدارة النصر قررت التكفل بعلاج اللاعب تاوامبا على نفقة العالمي في أحسن المستشفيات بالمملكة بعد أن أُصيب في مباراة السوبر السعودي أمس السبت.

وكان نادي التعاون أعلن عن حجم إصابة لياندر تاوامبا حيث سيغيب لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع بعد ثبوت إصابته بكسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل. وفور إعلان نادي التعاون عن المدة التي سيغيبها تاوامبا للإصابة، انهالت الانتقادات على مدافع النصر مادو، حيث طالب مشجع هلالي بتدخل الفيفا لمعاقبة مادو وإيقافه، بينما توجه هلالي آخر بشكر لاعبي النصر ساخرًا على الروح الرياضية التي اتبعوها عند مواجهة التعاون بالأمس. وحاول اللاعب لياندر تاوامبا إثبات ذاته وقدرته على قيادة التعاون للتتويج ببطولة السوبر، بل والتفوق رقميًا على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ولكن الإصابة كان لها رأي آخر خاصة أن لياندر تاوامبا لم يستطع استكمال اللقاء. وقبل نهاية الشوط الأول بـ13 دقيقة خرج لياندر تاوامبا متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في شظية القدم والكاحل، مما أفقد التعاون 50% من قوته الضاربة.

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