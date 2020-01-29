قرار مُفاجئ من فيتوريا لنجم النصر قبل مواجهة ضمك

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، مفاجأة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل مواجهة نادي ضمك غدًا الخميس بالجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” صورة من مشاركة اللاعب عبدالإله العمري نجم المنتخب السعودي الأولمبي في تدريبات النصر اليوم الأربعاء بناءً على تعليمات من المدرب روي فيتوريا، حيث قرر قطع إجازته بعد عودة الأخضر الأولمبي من المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي اختُتمت يوم الأحد الماضي.

وكان المنتخب السعودي احتل المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد خسارته للمباراة النهائية ضد منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

ويلعب ضمك ضد النصر عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويطمح الفريق الضمكاوي في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى العالمي لمواصلة انتصاراته.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ9 نقاط، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 33 نقطة.

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