قرار نجم دينامو زغرب يُسعد برشلونة ويصدم ميلان

المواطن - محمد سمعه

تسبب قرار اللاعب الإسباني داني أولمو لاعب وسط نادي دينامو زغرب الكرواتي في إسعاد نادي برشلونة الإسباني وتجديد الأمل لدى النادي الكتالوني من أجل ضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن داني أولمو متردد حول الانضمام لنادي ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من وجود اتفاق بين ميلان ودينامو زغرب لضم أولمو من النادي الكرواتي مقابل 30 مليون يورو.

وسيحاول نادي برشلونة عبر الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للبارشا بالتفاوض مع أولمو لإقناعه بالقدوم لـ برشلونة قبل نهاية يناير.

وسبق لـ أولمو أن لعب في صفوف برشلونة من 2007 حتى 2014 قبل انتقاله لنادي دينامو زغرب.

من ناحية أخرى، أصبح اللاعب التركي أردا توران نجم نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من الانتقال لصفوف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خاصة بعد انتهاء إعارته مع فريق إسطنبول باشكشهر التركي.

وأفادت صحيفة TYC SPORTS الأرجنتينية أن توران متحمس ويرغب في الانضمام لنادي بوكا جونيورز خاصة أنه خارج حسابات مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين.

يذكر أن أردا توران سبق له اللعب مع غلطة سراي التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني وانضم لنادي برشلونة في عام 2015 لكنه عانى من عدم اللعب بصورة أساسية مع النادي الكتالوني.

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