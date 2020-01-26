قنصلية المملكة في هونج كونج تنصح المواطنين بالمغادرة

المواطن - الرياض

نصحت قنصلية المملكة في هونج كونج، اليوم الأحد، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هونج كونج بالمغادرة، بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وأهابت القنصلية بالمواطنين تأجيل الزيارة المجدولة إلى هونج كونج، سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، بما في ذلك الزيارات الرسمية، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج الموجودين في المملكة حاليًا، عدم العودة لحين تحسن الأمور، والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية”.

يذكر أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد بالصين ارتفع إلى 56 شخصًا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1975 شخصًا بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.

وسجّلت حالات إصابة بفيروس كورونا في هونج كونج، اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، فضلًا عن الأراضي الصينية.

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