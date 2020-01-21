قياس يبدأ تسجيل الطالبات في الاختبار التحصيلي .. هنا الرابط

المواطن - الرياض

بدأ مركز قياس، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي ورقي – طالبات وذلك بعد مرور أسبوع على فتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للطلاب عبر موقع قياس الرسمي (اضغط هنا).

وكان مركز قياس، أعلن الاثنين الماضي فتح باب التسجيل في الاختبار التحصيلي للطلاب مشيرًا إلى أن التسجيل سيتاح للطالبات الثلاثاء 21-01-2020م.

هدف الاختبار التحصيلي :

ويهدف الاختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).

وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:

1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات

التخصصات العلمية:

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة- فهم- تطبيق.. إلخ.

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

20 % من الصف الأول.

30 % من الصف الثاني.

50 % من الصف الثالث.

وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​

التخصصات النظرية

يقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية. ويقدم باللغة العربية.

هدف الاختبار:

قياس تحصيل الطالب في المواد النظرية للمرحلة الثانوية.

تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية:

الحديث والثقافة الإسلامية

التوحيد

الفقه

النحو والصرف

البلاغة والنقد

الأدب

التاريخ

الجغرافيا

وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثانوية الثلاثة (النظري/ التحفيظ).

طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية:

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية، فهناك عدد من الأسئلة تتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق، وثالثة تتطلب الاستنتاج … وهكذا.

وتغطي الأسئلة الصفوف الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

20 % من الصف الأول

30 % من الصف الثاني

50 % من الصف الثالث

مدة الاختبار:

يتوقع أن يستغرق الاختبار ثلاث ساعات، منها ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، وهذا كله قبل بدء الاختبار. ويتبقى للاختبار ساعتان مقسمتان على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة تقريبا. وعلى الطالب أن يلتزم التزامًا دقيقًا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.

ويمكن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي من خلال موقع قياس على الرابط التالي: (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على