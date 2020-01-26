كأس آسيا تحت 23 عامًا.. السعودية تحصد جائزة اللعب النظيف

المواطن - مروة نبيل

توج منتخب السعودية الأولمبي بجائزة جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي اُختتمت منافساتها، مساء اليوم الأحد، وتسلمها القائد سامي النجعي.

السعودية تحت 23 عامًا

وظهر منتخب السعودية تحت 23 عامًا بشكل مميز في منافسات بطولة كأس آسيا ونجح في تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على البلد المضيف تايلاند في الدور ربع النهائي.

وواصل الأخضر الأولمبي تألقه في البطولة الآسيوية، وفاز على منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر اليوم ضد كوريا الجنوبية بنتيجة 1/0.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

وفازمنتخب كوريا الجنوبية بصعوبة على الأخضر في المباراة النهائية ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا حيث جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 113 عن طريق رأسية جيونغ تاي ووك في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية.

وتأهلت منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

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