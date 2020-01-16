كأس الملك سلمان .. الهلال والاتفاق يتعادلان ويعبران لشوطين إضافيين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والاتفاق في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وأنهى نادي الهلال الشوط الأول متقدمًا على نادي الاتفاق بهدف دون رد، سجله اللاعب صالح الشهري عند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفًا آخر سجله صالح الشهري ليخرج الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال، عبر اللاعب فيليب كيس من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين.

وحرم الحكم الأسكتلندي بوبي مادين حكم مباراة الهلال والاتفاق، بطل آسيا من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُقام مباراة الهلال والاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

تابعنا على تواصل معنا على