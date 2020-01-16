كأس الملك سلمان .. الهلال يعبر بثنائية لدور نصف النهائي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في العبور لدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف.

وانتهت مباراة الهلال والاتفاق في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وشهد الشوط الأول من الوقت الأصلي، تقدم نادي الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب صالح الشهري عند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفًا آخر سجله صالح الشهري ليخرج الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال، عبر اللاعب فيليب كيس من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين.

وعند حلول الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الإضافي الأول، نجح صالح الشهري في إضافة ثاني الأهداف للفريق الهلالي.

وفشل الاتفاق في إحراز هدف التعادل الثاني للوصول إلى ركلات الترجيح ليعبر الفريق الهلالي لدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

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